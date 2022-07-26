Kahramanmaraş'ta 35 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 35 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 35 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C'nin (36) Mevlana Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler C.C'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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