Kahramanmaraş'ta 35 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 35 kök kenevir ele geçirildi

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 35 kök kenevir ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bir şahsın arazisinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler aramada, bahçede ekili vaziyette 35 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak V.A. hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Kenevir Göksun Güncel Haberler

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