Kahramanmaraş'ta 32 Yıl 16 Ay Hapis Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta 32 Yıl 16 Ay Hapis Ceza Alan Hükümlü Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta, 8 ayrı sahte banka veya kredi kartı dolandırıcılığı suçundan 32 yıl 16 ay hapis cezası bulunan M.K., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hakkında 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 8 ayrı "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan 32 yıl 16 ay hapis cezası bulunan M.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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