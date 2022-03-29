Kahramanmaraş'ta 30 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 30 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 30 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 18 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 18 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 ayrı suçtan 30 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan E.G'nin (25) orman yollarını kullanarak beyaz bir araçla Mersin'den Kahramanmaraş'a geldiği bilgisine ulaştı.

Kırsal Hacı Mustafa Mahallesi'nde önlem alan ekipler, söz konusu aracı durdurarak hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, Onikişubat, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haberler

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