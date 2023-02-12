Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra enkazdan çıkartıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra enkazdan çıkartıldı.

Depremde yıkılan Yeşilada Apartmanı'nda kurtarma çalışmalarına devam eden Tacikistanlı ekip, Yavuz adında 3 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Sağlıklı olduğu gözlenen çocuk, yıkımın 158. saatinde sevinç gözyaşlarıyla ambulansa bindirildi.

Çevredekilerin alkışladığı Yavuz, hastaneye götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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