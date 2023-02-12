Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra enkazdan çıkartıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra enkazdan çıkartıldı.
Depremde yıkılan Yeşilada Apartmanı'nda kurtarma çalışmalarına devam eden Tacikistanlı ekip, Yavuz adında 3 yaşındaki çocuğa ulaştı.
Sağlıklı olduğu gözlenen çocuk, yıkımın 158. saatinde sevinç gözyaşlarıyla ambulansa bindirildi.
Çevredekilerin alkışladığı Yavuz, hastaneye götürüldü.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title