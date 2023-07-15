Kahramanmaraş'ta 3 Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 alanda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Erkenez Mahallesi kırsalında yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye 2 helikopter ile arazözler sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, Kartal ve Karahasanlı mahalleleri kırsalında da orman yangını başladığı bilgisi alındı. Bölgeye yönlendirilen ekiplerce yapılan müdahale sonrası Kartal Mahallesi kırsalındaki yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü belirtti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangının devam ettiği Karahasanlı Mahallesi kırsalına gelerek Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bölgeye gelen bazı sivil toplum kuruluşları, itfaiye erlerine su ve meyve suyu ikramında bulundu.

İlçede 3 alanda çıkan orman yangınları, 2 helikopter, 25 arazöz, 10 su tankı, dozer, greyder ve 200 personelin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangınlarda 39 hektar alan zarar gördü.