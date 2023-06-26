Kahramanmaraş'ta 3 köyde yöresel mimariye uygun 92 ev inşa edildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı 3 köyde yöresel mimariye uygun 92 evin inşa edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından deprem bölgesinde devam eden kalıcı konutların inşaatına ilişkin video paylaştı. Videoda, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki 3 köyde yapılan konutlara ilişkin bilgi verildi. Bakan Özhaseki, "Depremden etkilenen şehirlerimizde, vatandaşlarımızın huzurlu yuvalarına bir an evvel kavuşabilmeleri ve hayatın normale dönmesi için durup dinlenmeden çalışıyoruz. Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz. Hemşehrilerimiz inşallah kısa bir süre içinde yuvalarına yerleşecek" ifadelerini kullandı.