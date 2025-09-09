Haberler

Kahramanmaraş'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 15 yıl ile 18 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın

Bu ne hal Acun!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.