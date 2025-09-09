Kahramanmaraş'ta 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 15 yıl ile 18 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel