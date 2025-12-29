Haberler

Kahramanmaraş'ta 3 Aracın Karıştığı Kaza; 17 Yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada toplam 17 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta hafif ticari aracın özel halk otobüsüne çarptığı, bir otomobilin de karıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. Şehir merkezinden hastaneye giden B.D.'nin kullandığı 65 AL 784 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce refüje ardından aynı yönde giden Fatih Abacı'nın (45) kullandığı 46 H 0009 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle özel halk otobüsü, kaldırıma çıkıp devrildi. O sırada panikleyen H.A.'nın kullandığı 07 BRU 567 plakalı otomobil de elektrik direğine çarptı.

'YANDAN GELEN ARAÇ VURDU'

Kazada otobüste bulunan 15 yolcu ile hafif ticari araç ve otomobilin sürücüleri olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü Fatih Abacı, hafif ticari aracın çarpmasıyla aracın kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Sağ şeritte şehir hastanesi istikametine giderken yandan gelen araç vurdu. Ben dengemi kaybettim, toparlayamadım" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

