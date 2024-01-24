Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Akçalı Mahallesi'nde 2 servis minibüsü ile 1 pikabın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 46 K 0768 plakalı servis minibüsünde bulunan S.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.D. sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bölgede bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.