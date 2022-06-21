Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı" suçundan 29 yıl hapis cezasıyla aranan R.G'nin (30), Yörükselim Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.G, cezaevine teslim edildi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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