Kahramanmaraş'ta 2600 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA - Tunahan Akgün - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda durumundan şüphelendikleri bir araçta arama gerçekleştirdi.
Aramada, 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili Ş.M.D (45) hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Tunahan Akgün - Güncel