Kahramanmaraş'ta 2600 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 2600 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 2600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda durumundan şüphelendikleri bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada, 2600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.M.D (45) hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sigara, Güncel, Haberler

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