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Kahramanmaraş'ta 26 bin 47 ağır hasarlı bina yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasarlı binaların 26 bin 47'si yıkıldı. Yıkım çalışmaları devam ediyor.

- Kahramanmaraş'ta 26 bin 47 ağır hasarlı bina yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasarlı binaların 26 bin 47'si yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta yıkım kararı verilen ağır hasarlı 35 bin 229 bina ve bağımsız bölümlerde yıkım işlemleri iş makinaları ve patlayıcı yardımıyla yıkılıyor. Şehir merkezinin son durumu ise yine dron ile görüntülendi.

İl genelinde yıkımlar devam ederken, metrekare bazında gerçekleşen yıkımın ise yüzdelik rakamlarını da artırdı.

8 Kasım tarihinde yıkımda ağır hasarlıların yıkımında gelinen rakam 23 bin 442 iken, bu rakam 11 Aralık itibariyle 26 bin 47'ye yükseldi.

Depremzede Gazi İslamoğlu, "Biz deprem konutlarının biran önce tamamlanıp enkaz kaldırma çalışmalarının da tamamlanmasını isteriz ancak ülkemiz büyük bir savaştan çıktı. Yaralar sarılıyor devletimize büyük bir yüktür. Vatandaşlarımızdan biraz daha hoşgörülü olmasını istiyorum" diye konuştu.

Mehmet Taş ise, "Şuan şehir merkezinde çalışmalar çok güzel ekipler ful çalışıyor görüyoruz. Hayırlı olsun. Ben de enkazdan çıktık evimiz yıkıldı inşallah güzel olur. Ne kadar hızlı olunursa o kadar iyi olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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