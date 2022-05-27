Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.Y. kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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