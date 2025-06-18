Kahramanmaraş'ta 24 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı
Kahramanmaraş'ta 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.G, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'nin saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan F.G, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel