Kahramanmaraş'ta 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulunun temeli atıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan ve Haydar Aliyev bulvarlarının kesiştiği lokasyondaki 1800 dekarlık alanın Azerbaycan tarafından tüm sosyal donatılarıyla 1 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan ve Haydar Aliyev bulvarlarının kesiştiği lokasyondaki 1800 dekarlık alanın Azerbaycan tarafından tüm sosyal donatılarıyla 1 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a yapılacak 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulunun temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de çevrimiçi katılımıyla atıldı.

Bakan Kirişci, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acıları paylaşıp, yaraları sarmak adına başta Azerbaycan olmak üzere dost ve kardeş ülkelerden ciddi anlamda yardımların ve çabaların gündeme geldiğini anlattı.

24 derslikli okulun 3 dersliğinin ana sınıfın diğerlerinin ise ilkokula ait olacağını, 7 bin 678 metrekarelik alanda sosyal donatıların da yer alacağını dile getiren Kirişci, şöyle konuştu:

"Gerek Azerbaycan Bulvarı gerek Haydar Aliyev Bulvarı'nın tam da kesiştiği lokasyonda Azerbaycanlı kardeşlerimizin buranın ihyası ve inşasıyla ilgili teklifleri çok anlamlı, kıymetli. 1800 dekarlık bir alan. Burada aklınıza gelebilecek, burayı yeniden ihya ve inşa noktasında bütün donatıları olacak. Şimdi okulun temelini attık. Konaklama adına, kendi yaşam yerleri, alışveriş yerleri, kültürel yerleri, camileri bütün donatılarıyla birlikte 1800 dekarlık alan bu iş için kullanılıyor olacak. Burada 1 yıllık sürede bu inşaatlar tamamlanmış ve vatandaşlarımıza da bu mekanları kullandırıyor olacağız. Her iki cumhurbaşkanımızın ve Libya başbakanının eşlik ettiği böyle bir tören vesilesiyle bu temelin atılmasını çok önemsiyoruz. Bu tür durumlarda böylesi etkinlikler çok çok önemli. Maddi, manevi olması her iki boyutu itibarıyla bizlere büyük güç veriyor. Bizleri moral noktasında zenginleştiriyor. Azerbaycanlı kardeşlerimize, bütün dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ise törene katılmaktan büyük şeref duyduğunu belirterek, "Biz hep Türk kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Bakan Kirişci, TOGG ile tören alanına geldi

Kirişci, Azerbaycan'ın destekleriyle Onikişubat ilçesinde yapılacak okulun temel atma törenine TOGG ile geldi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ağrı Valisi Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ile ilgililer katıldı.

Tören sonunda Sadıkov, TOGG'u kullandı, Bakan Kirişci de TOGG hakkında bilgi verdi.