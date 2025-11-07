Kahramanmaraş'ta 22 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen operasyonla "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel