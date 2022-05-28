Kahramanmaraş'ta 21 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Kahramanmaraş'ta 21 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ta "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan E.O.Z'nin (32) 5 Nisan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.O.Z. cezaevine gönderildi.
AA / Tunahan Akgün - Güncel