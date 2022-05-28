Kahramanmaraş'ta 21 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta 21 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 21 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan E.O.Z'nin (32) 5 Nisan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.O.Z. cezaevine gönderildi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title