Kahramanmaraş'ta 2005'te Kaybolan Kardeşlerin Cinayet Davası Devam Ediyor

KAHRAMANMARAŞ'ta 2005 yılında kaybolan ve cinayete kurban gittikleri ortaya çıkan Fatma Alıç (31) ile kardeşi Gülcan Alıç'ın (24) cesetlerinin bulunduğu bağ evinin sahibi Ali K., davanın ikinci duruşmasında tanık olarak dinlendi. Tutuklu sanıklardan Behçet Yediminareli'nin (63) inşaat işlerinden dolayı tanıdığını söyleyen Ali K., "Bir gün Behçet usta çıktı geldi, 'Ağabey ben suçsuzluğumu ispat ettim, şu anda serbestim. İçeride çok yıprandım, müsaade edersen senin bağ evinde 1 hafta kafayı dinlemek istiyorum' dedi. Ben de anahtarı verdim. Olayla ilgili herhangi bir bilgim yok" dedi.

Kahramanmaraş'ta 2024 yılında polise başvuran yakınları, Fatma Alıç ile Gülcan Alıç kardeşlerin 2005 yılında aniden ortadan kaybolduğunu, bir daha da kendilerinden haber alamadıklarını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekibin çalışması sonucu kardeşlerin cinayete kurban gittikleri tespit edildi. Olayla ilgili Gülcan Alıç'ın dini nikahla birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile kuzeni Mevlüt Doğan (60), Yediminareli'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Y.K. ve kız kardeşi A.K., 2024 yılı Kasım ayında gözaltına alındı.

'İKİSİNİ DE BEN ÖLDÜRDÜM'

Sorgusunda suçunu itiraf eden Mevlüt Doğan, kardeşleri öldürdükten sonra bağ evinin bahçesine gömdüklerini anlatırken, gösterdiği yerde de Gülcan ve Fatma Alıç'ın kemikleri bulundu. Behçet Yediminareli ile Mevlüt Doğan tutuklanırken, Y.K. ve A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Mevlüt Doğan, cezaevine götürülürken gazetecilere, "İkisini de ben öldürdüm" dedi. Sanıklar hakkında 'Birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Behçet Yediminareli ile Mevlüt Doğan, sanık avukatları ile Alıç kardeşlerin yakınları katıldı. Tutuksuz sanıklar Y.K. ve A.K.'nın katılmadığı duruşmada; Gülcan Alıç ve Fatma Alıç'ın öldürüldükten sonra bahçesine gömüldükleri bağ evinin sahibi Ali K. tanık olarak dinlendi.

'İKİ KADIN, OFİSİME MEKTUPLA GELDİ'

İnşaat mühendisi olduğunu belirten Ali K., Behçet Yediminareli'nin kalıp ustası olduğunu ve bir arkadaşının inşaatında tanıştıklarını, yaptığı işleri beğenince de kendisine iş vermeye başladığını belirterek, "Bir gün benim ofisime elinde mektupla bir kadın geldi, 'Ben Behçet'in eşiyim. Eşim tutuklandı, size bir mektup gönderdi' dedi. Mektupta iftiraya uğradığını ve eşi ile çocuklarına yardımcı olmamı istiyordu. Ben de yardımcı oldum. Aradan 1 hafta geçtikten sonra bir başka kadın, daha geldi elinde mektupla, 'Ben de Behçet'in imam nikahlı eşiyim. Behçet bana herhangi bir sıkıntım olduğunda size müracaat etmemi söyledi' dedi. Ben de 'Bir ihtiyacınız olursa yardımcı olurum' dedim" diye konuştu.

'İHTİMAL BİR VERMEZDİM'

Yediminareli'nin cezaevinden çıktıktan sonra ofisine geldiğini anlatan Ali K. "Bir gün Behçet usta çıktı geldi, 'Ağabey ben suçsuzluğumu ispat ettim, şu anda serbestim. İçeride çok yıprandım, müsaade edersen senin bağ evinde 1 hafta kafayı dinlemek istiyorum' dedi. Ben de anahtarı verdim. Bir gün bağ evine yakın bir yere kalıp ustamı götürdüm. Dönüşte de selam vermek için bağ evine gittim. Kapıyı Behçet açtı, 10 metre arkasında da imam nikahlı eşi vardı. Beni içeri davet ettiler ama ben içeri girmeden hal hatır sorduktan sonra çektim, gittim. 1 hafta sonra Behçet usta anahtarı getirdi. Olayla ilgili herhangi bir bilgim yok. Bu olay bana intikal ettiğinde, benim için de büyük bir şok oldu. Bin yıl düşünsem, bin yıl yaşasam böyle bir olayın yaşanabileceğine ihtimal bile vermezdim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Behçet Yediminareli ile Mevlüt Doğan ise ilk duruşmadaki savunmalarını tekrar edip, beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Beyanların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.