Kahramanmaraş'ta 2 Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince "gümrük kaçakçılığının önlenmesine" yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.