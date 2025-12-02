Kahramanmaraş'ta 2 Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda gümrük kaçağı 2 bin 400 paket sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince "gümrük kaçakçılığının önlenmesine" yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel