Kahramanmaraş'ta 2 Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda gümrük kaçağı 2 bin 400 paket sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince "gümrük kaçakçılığının önlenmesine" yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
