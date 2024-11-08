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Kahramanmaraş'ta 19 Yıl Sonra Kaybolan Kız Kardeşlerin Cesetleri Bulundu

Kahramanmaraş'ta 19 Yıl Sonra Kaybolan Kız Kardeşlerin Cesetleri Bulundu
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Kahramanmaraş'ta kaybolan iki kız kardeşin öldürüldüğü ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi.

1974 doğumlu Fatma Alıç ile 1981 doğumlu olan ve Gülcan ismiyle bilinen kardeşi Fatma Alıç'ın 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda deliller toplandı ve kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada kazı yapıldı.

Kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu.

Polis, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirledi.

B.Y. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla kuzeni M.D. "tasarlayarak öldürme" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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