Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki İlayda enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş'taki depremde, 18 yaşındaki İlayda Polat depremden 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş'taki depremde, 18 yaşındaki İlayda Polat depremden 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ilde etkili olan depremin ardından Kahramanmaraş'ta da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Merkez Onikişubat ilçesinde, Azerbaycan Caddesi üzerindeki Seçkin Apartmanı'nın enkazından seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri 6 katlı binada çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu apartmanın 3. katında yaşayan 18 yaşındaki İlayda Polat enkazdan sağ çıkarıldı. Enkaz altında sağ olan ve kurtarma ekiplerinin iletişim kurduğu İlayda'nın kardeşi Hülya İrem İster'i kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Azerbaycan Güncel Haberler

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