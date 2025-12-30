Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 170 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Adana istikametinden kente giriş yapan 2 aracı durdurmak isteyen ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüleri, yaklaşık 4 saatlik takip sonucu Aksu Mahallesi yakınlarında yakaladı.

Araçlarda narkotik köpeği Alfi'nin de desteğiyle yapılan aramada, 160 bin sentetik ecza hapı, 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.