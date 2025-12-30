Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan iki şahsı yakaladı ve 170 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıslar tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 170 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Adana istikametinden kente giriş yapan 2 aracı durdurmak isteyen ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüleri, yaklaşık 4 saatlik takip sonucu Aksu Mahallesi yakınlarında yakaladı.

Araçlarda narkotik köpeği Alfi'nin de desteğiyle yapılan aramada, 160 bin sentetik ecza hapı, 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi