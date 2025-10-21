Kahramanmaraş'ta 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kahramanmaraş'ta, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Hükümlü, bankacılık suçlarından aranan kişiler arasındaydı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel