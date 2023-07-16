Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda konuşmalar yapıldı ve sancak teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz direnişi ve ruhunun, ihanete destek veren küresel işbirlikçilerine karşı bir meydan okuma olduğunu belirtti. Güngör, şunları söyledi:

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmadaki sancak, Vali Ömer Faruk Coşkun'a teslim edildi. Mehteran gösterisinin de yer aldığı program, saat 00.13'te verilen sela ile sona erdi.