Kahramanmaraş'ta 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kahramanmaraş'ta, 'nitelikli yağma' suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan M.K. isimli firari hükümlü, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda "nitelikli yağma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel