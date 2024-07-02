Kahramanmaraş'ta 10 Katlı Binanın Giriş Katındaki Depoda Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 10 katlı binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 10 katlı binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
5 Nisan Mahallesi Şeyh Edibali Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın giriş katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.???????