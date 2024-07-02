Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 10 Katlı Binanın Giriş Katındaki Depoda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 10 katlı binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 10 katlı binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

5 Nisan Mahallesi Şeyh Edibali Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın giriş katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.???????

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Onikişubat İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

 Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi

Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title