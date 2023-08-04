Kahramanmaraş'ta 10 Hektar Orman Yandı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 2 yangın söndürme helikopterinin havadan, karadan da 95 personelin, 9 arazöz, 4 su tankı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 10 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme başlattı.