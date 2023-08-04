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Kahramanmaraş'ta 10 Hektar Orman Yandı

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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 2 yangın söndürme helikopterinin havadan, karadan da 95 personelin, 9 arazöz, 4 su tankı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 10 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme başlattı.

10 HEKTAR ORMAN YANDI

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 2 yangın söndürme helikopterinin havadan, karadan da 95 personelin, 9 arazöz, 4 su tankı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 10 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme başlattı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş İtfaiye Güncel Haberler

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