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Kahramanmaraş'ta 10 cadde ve sokakta enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 10 cadde ve sokakta enkaz kaldırma çalışmaları yapılacağı bildirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 10 cadde ve sokakta enkaz kaldırma çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Hükümet, Milli Egemenlik ve Trabzon caddeleri, Azerbaycan Bulvarı ile 36006, 36010 ve 36014 sokaklarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatılacak.

Aynı ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki 74026 Sokak ile Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'ndeki 33004 Sokak ve Şazibey Mahallesi'ne bağlı Haydar Aliyev Caddesi'nde de enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak.

Bina sakinleri, enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecek.

İlerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesinin valilik tarafından paylaşılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Hükümet Güncel Haberler

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