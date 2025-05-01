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Kahramanmaraş'ta 1 Mayıs'ta Çalışan Meslek Grupları

Kahramanmaraş'ta 1 Mayıs'ta Çalışan Meslek Grupları
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Kahramanmaraş'ta bazı meslek grupları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalışmalarına devam ediyor. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki emekçiler, bayramlarda bile durmadan çalışarak sektörel ihtiyaçları karşılıyor.

Kahramanmaraş'ta bazı meslek grupları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki demirciler, bakırcılar, tornacılar, tamirciler ve mutfak eşyası üreten emekçiler, 1 Mayıs'ta da mesailerini ara vermeden sürdürdü.

Güne tezgahının başına geçerek başlayan Hacı Eker, meslekleri gereği bayramlarda dahi çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Eker, vatandaşın ve sektörün çelik mutfak eşyası ihtiyacını karşılamak için tatil yapmadan çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Otomobil kaplamacısı Osman Oynar da üretime katkı sundukları için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
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