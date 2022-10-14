KAHRAMANMARAŞ - Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine acı haber verildi Güncel Haberler Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. Elbistan Kaymakamı Hacı Hasan Vural, askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine giderek baba Şahap ile anne Nuran Sert'e acı haberi verdi. Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, aileye taziyelerini iletti. Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Elbistan ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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