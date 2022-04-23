Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök toprağa verildi

Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Onikişubat ilçesinin Hasancıklı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen şehit Furkan Gök'ün cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene şehidin ailesi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Tekin, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınan şehit Furkan Gök, gözyaşlarıyla toprağa verildi.