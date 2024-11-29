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Kahramanmaraş Platformu'ndan Gazze'ye Destek Çağrısı

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Kahramanmaraş Platformu, Gazze ve savaş bölgelerine destek amacıyla düzenlediği basın açıklamasında, insani trajedilere dikkat çekerek sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü yardım faaliyetlerini vurguladı.

Kahramanmaraş Platformunca, Gazze ve savaş bölgelerine destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

İHH gönüllüsü Muhammet Yusuf Bülbül, beraberindeki grup adına Abdulhamithan Camii önündeki basın açıklamasında, savaşın ve krizlerin oluşturduğu insani trajedilerin dünya genelinde milyonlarca insanı temel ihtiyaçlardan yoksun bıraktığını vurguladı.

Türkiye'nin önde gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun "Sizi bekliyorlar" projesiyle güçlerini birleştirerek zor durumdaki insanlara umut olmaya devam ettiğini aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki ve Kahramanmaraş'taki sivil toplum kuruluşları, bugüne kadar savaş ve kriz bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarıyla milyonlarca hayatı etkileyen projelere imza attı. Suriye, Filistin, Doğu Türkistan Lübnan, Yemen, Afganistan, Somali gibi çatışma ve krizlerin sürdüğü bölgelerde, savaş dolayısıyla göç eden insanların sığındığı topraklarda, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Barınma desteği sağlayarak yüz binlerce insanın soğuk ve olumsuz hava koşullarından korunmasını amaçlayan çadır kentler, konteyner evler ve geçici barınma alanları kurmuşlardır. Acil ihtiyaçları karşılamak adına milyonlarca ton gıda yardımı ulaştırılmış, mobil klinikler, sahra hastaneleri ve ilaç yardımlarıyla hasta ve yaralıların tedaviye erişimi sağlanmıştır. Çatışmalardan en çok etkilenen çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için okullar inşa edilmiş, eğitim materyalleri temin edilmiş ve ailesini kaybetmiş çocuklar için yetimhaneler inşa edip, bakımlarını üstlenmiştir. "

Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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