KAHRAMANMARAŞ Pazarcık' ta Mağralı çifti enkazdan 24 saat sonra kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Pazarcık ilçesi'nde enkaz altında kalan güvenlik görevlisi Süleyman Mağralı ve eşi Fadime Mağralıdepremden 24 saat sonra sabaha karşı 05.00 sıralarında Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarildilarKAHRAMANMARAŞ/DHA.
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Pazarcık ilçesi'nde enkaz altında kalan güvenlik görevlisi Süleyman Mağralı ve eşi Fadime Mağralı
depremden 24 saat sonra sabaha karşı 05.00 sıralarında Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarildilar
KAHRAMANMARAŞ/DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel