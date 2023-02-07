KAHRAMANMARAŞ Pazarcık' ta Mağralı çifti enkazdan 24 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Pazarcık ilçesi'nde enkaz altında kalan güvenlik görevlisi Süleyman Mağralı ve eşi Fadime Mağralıdepremden 24 saat sonra sabaha karşı 05.00 sıralarında Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarildilarKAHRAMANMARAŞ/DHA. Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Pazarcık ilçesi'nde enkaz altında kalan güvenlik görevlisi Süleyman Mağralı ve eşi Fadime Mağralı depremden 24 saat sonra sabaha karşı 05.00 sıralarında Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarildilar KAHRAMANMARAŞ/DHA Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kırıkkale Belediyesi Kahramanmaraş İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KAHRAMANMARAŞ Pazarcık' ta Mağralı çifti enkazdan 24 saat sonra kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.