Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAHRAMANMARAŞ Pazarcık' ta Mağralı çifti enkazdan 24 saat sonra kurtarıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Pazarcık ilçesi'nde enkaz altında kalan güvenlik görevlisi Süleyman Mağralı ve eşi Fadime Mağralıdepremden 24 saat sonra sabaha karşı 05.00 sıralarında Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarildilarKAHRAMANMARAŞ/DHA.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Pazarcık ilçesi'nde enkaz altında kalan güvenlik görevlisi Süleyman Mağralı ve eşi Fadime Mağralı

depremden 24 saat sonra sabaha karşı 05.00 sıralarında Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarildilar

KAHRAMANMARAŞ/DHA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Belediyesi Kahramanmaraş İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title