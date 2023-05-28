Kahramanmaraş otogarında seçim yoğunluğu

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta şehirlerarası otobüs terminalinde 13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için Türkiye'nin dört bir yanından Kahramanmaraş'a gelen vatandaşlar, otobüs terminalinde hareketliliğe neden olurken, özellikle üniversite öğrencileri oylarını kullandıktan sonra öğrenim gördüğü şehirlere gitmeye başladı.

Seçim heyecanı ile birlikte firmalar otobüs sayılarını arttırdı ve ek seferler koydu.

Üniversite öğrencisi Melike Koca, "Oy kullanmak için geldim, Yozgat'taydım. Orada üniversite okuyordum ve seçimler için geldim. İnşallah vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun diyorum" dedi.

Oy kullanmanın demokratik bir hak ve bunu kullanmak gerektiğini ifade eden Ali isimli bir vatandaş, "Ben Bursa'dan geldim seçim için. Oyumu kullandım, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatanımızın ve milletimizin selameti için bu oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Otobüs şoförü Yusuf Yüce, ise "Oy kullanmaya gelenler var, onları götürüyoruz" ifadelerini kullandı.