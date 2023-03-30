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Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bugün saat 00.44'te, 7.01 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bugün saat 00.44'te, 7.01 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bugün saat 00.44'te, 7.01 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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