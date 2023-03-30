Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Güncel Haberler
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bugün saat 00.44'te, 7.01 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bugün saat 00.44'te, 7.01 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bugün saat 00.44'te, 7.01 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Kaynak: ANKA / Güncel