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Kahramanmaraş Nurhak'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kahramanmaraş Nurhak'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, bugün saat 16.34'te, 5.53 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, bugün saat 16.34'te, 5.53 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, saat 16.34'te, 5.53 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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