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Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi

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Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi

Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Elbistan ilçesinin Gariplik Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehrin toz bulutuyla kaplandığı görülüyor.

Vatandaşların telaşlı seslerinin duyulduğu görüntülerde, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar da yer alıyor.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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