Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Elbistan ilçesinin Gariplik Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehrin toz bulutuyla kaplandığı görülüyor. Vatandaşların telaşlı seslerinin duyulduğu görüntülerde, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar da yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.