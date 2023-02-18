Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için gönderildiği bölgede, Elbistan ilçesindeki 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem dolayısıyla enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için gönderildiği bölgede, Elbistan ilçesindeki 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem dolayısıyla enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan saat 04.17'deki ilk depremden sonra yardım için görevlendirilen 2. Ordu Komutanlığına ait aracın, ikinci depremde enkaz altında kaldığı belirtildi. Vatandaşlara yardım konusuna öncelik verilmesi nedeniyle bulunduğu yerde bırakılan aracın, dün enkazdan çıkarılarak kışlasına taşındığı bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.