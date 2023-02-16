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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastanelerde 759 çocuğun tedavisi sürüyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastanelerde 759 çocuğun tedavisi sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1464, tedavisi devam eden 759 çocuğun olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1464, tedavisi devam eden 759 çocuğun olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, depremzede çocuklara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Refakatçisi olmayan 1464, tedavisi devam eden 759 çocuk bulunmaktadır. 79 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 626 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1197, edilmeyen 267 çocuğumuz bulunmaktadır."

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Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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