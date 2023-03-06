Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı

İzmir'de bir grup vatandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı'nda mum yakarak ve çiçek bırakarak andı.

İzmir'de bir grup vatandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı'nda mum yakarak ve çiçek bırakarak andı.

Yakalarında siyah kurdele bulunan bir grup Deprem Anıtı önünde toplandı.

Anıta karanfil bırakan ve mum yakan grup depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Helin Kınay, depremde birinci ayında yaşamını yitirenleri 10 gün boyunca her gün anıtın önünde saat 20.00'de mum yakarak anacaklarını söyledi.

Yine saat 21.00'de evlerin pencerelerinde de mum yakarak anmayı sürdüreceklerini belirten Kınay, "6 ila 16 Mart tarihleri arasında yakalarımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde siyah kurdelelerimizle yasımızı tutacağız. Bu acı hepimizin acısı. Biz tüm insanlarımızı bu acıyı yaşamaya ve bizlerle beraber kayıplarımızı anmak için her gün burada bizlerle olmaya davet ediyoruz." dedi.

Grup açıklamanın ardından anıttan ayrıldı.