Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı

İzmir'de bir grup vatandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı'nda mum yakarak ve çiçek bırakarak andı.

İzmir'de bir grup vatandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı'nda mum yakarak ve çiçek bırakarak andı.

Yakalarında siyah kurdele bulunan bir grup Deprem Anıtı önünde toplandı.

Anıta karanfil bırakan ve mum yakan grup depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Helin Kınay, depremde birinci ayında yaşamını yitirenleri 10 gün boyunca her gün anıtın önünde saat 20.00'de mum yakarak anacaklarını söyledi.

Yine saat 21.00'de evlerin pencerelerinde de mum yakarak anmayı sürdüreceklerini belirten Kınay, "6 ila 16 Mart tarihleri arasında yakalarımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde siyah kurdelelerimizle yasımızı tutacağız. Bu acı hepimizin acısı. Biz tüm insanlarımızı bu acıyı yaşamaya ve bizlerle beraber kayıplarımızı anmak için her gün burada bizlerle olmaya davet ediyoruz." dedi.

Grup açıklamanın ardından anıttan ayrıldı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Deprem İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title