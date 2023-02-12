Kahramanmaraş merkezli depremlerde Vakıflı'daki Meryem Ana Kilisesi de hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi de kısmen hasar gördü.

Anadolu Ajansı (AA), 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremlerden etkilenen Vakıflı Mahallesi'ni dron kamerasıyla görüntüledi.

Deprem sırasında 130 nüfuslu köyde can kaybı yaşanmazken, köyün simgelerinden Meryem Ana Kilisesinin dış duvarları kısmen hasar gördü. Köy okulu ile bazı evlerde de hasar meydana geldi.

1981 yılında anıt ağaç olarak tescillenen ve bölgede Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının "ölümsüzlük suyu" sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne inanılan "Musa Ağacı" da herhangi bir zarar görmedi.

"Kendi durumumuza şükrediyoruz"

Vakıflı Mahalle Muhtarı Berç Kartun, depreme uykuda yakalandıklarını ve şiddetli sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.

Depremde can kaybının meydana gelmediği nadir yerlerden birinin Vakıflı olduğunu ifade eden Kartun, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun köyümüzde can kaybımız olmadı. Maddi hasarlar meydana geldi. Televizyondan pek takip edemedik. Elektrik dün itibarıyla geldi. Ben tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha göstermesin. Köyümüzdeki tarihi Meryem Ana Kilisesi hasar gördü. Hatay'da merkezde bulunan bazı kiliseler de depremde hasar aldı, kullanılmaz hale geldi. Köyümüzdeki tarihi kilisemizin de içinde ve dışında hasar meydana geldi. Biz Hatay'daki manzarayı görünce kendi durumumuza şükrediyoruz. Yıkılan evleri, enkazdan çıkarılanları gördüğümüzde içimiz yanıyor."

Kartun, Hatay şehir merkezinde Ermeni cemaatinden de 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Çok şükür devletimiz ilk günden başlayarak erzak olsun, battaniye olsun her türlü ihtiyacımızı gönderdi. Allah bin kere razı olsun. Ayrıca vatandaşlarımızın da yardımları ulaştı. Kim ne yardım gönderdiyse herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.