Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler için Kolombiya'da gıyabi cenaze namazları kılındı Güncel Haberler Kolombiya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kolombiya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Başkent Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde bir araya gelenler, cuma namazını müteakiben Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliğinin, Ebu Bekir Sıddık Camisi yetkilileriyle ortak organize ettiği dayanışmaya çok sayıda kişi katıldı. Cuma namazının ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dualar edildi. Öte yandan Kolombiya'da bulunan bazı Güney Kore vatandaşları da camiye gelerek TMF yetkilisine taziyelerini bildirdiler. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Kahramanmaraş Kolombiya Türkiye Güncel Haberler

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