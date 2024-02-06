Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Kırıkkale ve Niğde'de anıldı.

Vali Mehmet Makas, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yüce Türk milletinin 7'den 77'ye bir ve beraber olmayı tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çeken Makas, şöyle konuştu:

"Milletimiz, 86 milyon tek yürek olmuş ve yaraları hep beraber sarmıştır. O dönemde NATO Genel Sekreteri Hatay'a geliyor ve bölgeyi helikopterle gezdirdikleri sırada bizim için önemli bir sözü var. 'Ancak Türk milleti bu felaketin altından kalkabilir, başka bir ülkede bu birlikteliği ve beraberliği görmemizin imkan ve ihtimal yoktur' diye dönemin Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a beyanı var. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Anadolu coğrafyasının ve son kalenin ayakta durması sadece ümmet coğrafyası için değil, tüm insanlık önemlidir. Çünkü insanlığın son kalesidir Anadolu."

Protokol üyelerinin katıldığı anma programı, kısa film gösterimi ve saat 04.17'de saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

Niğde

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda ise İl Müftüsü Osman Ayas, depremde hayatını kaybedenler için dua etti, depremle ilgili hazırlanan video izlendi.

Vali Cahit Çelik, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin etkilediği insan sayısının birçok ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İlk depremin yarattığı etkiyle ondan sonra meydana gelen depremler de dikkate alındığında asrın felaketini yaşadık. Depremle ilgili 3 aşama var. Birincisi risk azaltma, ikincisi müdahale, üçüncüsü de iyileştirme. Şunu çok rahat bir şekilde ifade etmek isterim ki ülkemiz özellikle müdahale ve iyileştirme konularında gerçekten rüştünü ispatlamış. Rabbim ülkemizi, memleketimizi, yurdumuzu, devletimizi bu tür büyük felaketlerden korusun. Bir daha büyük acılar yaşatmasın. Niğde'de 169 ev sahibine toplam 8 milyon 872 bin lira yardım yapıldı. Aynı zamanda 142 kiracıya toplam 4 milyon 544 lira yardımda bulunuldu. 1912 haneye 19 milyon 150 bin lira, 311 haneye taşıma yardımı olmak üzere 4 milyon 665 bin lira, 110 vatandaşımıza da 330 bin tahliye desteği yapıldı. Niğde'deki depremde vatandaşlarımıza toplamda 37 milyon 531 bin 500 lira destek yapıldı."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan Hatay'dan tayin olan depremzede Hanifi Yalçın ise çok büyük bir felaket yaşandığını, depremde akrabalarının yaşamını yitirdiğini, devletin ve Niğde'nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.