Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Kayseri ve çevre illerde anıldı

Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.

Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesince İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, deprem bölgesinde devlet ve millet bütünleşmesinin en güzel örneğini gördüğünü söyledi.

Aileleri enkaz altında kalan kurum müdürlerinin buna rağmen görev için AFAD kriz merkezine geldiğine dikkati çeken Çiçek, arama kurtarma ekiplerinin savaşırcasına alanda çalıştığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentin iş insanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, il ve ilçe belediyeleriyle deprem bölgesinin yardımına koştuğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Tahiroğlu ailesinin cenaze namazını kendisinin kıldırdığını anlatan Büyükkılıç, duygusal anlar yaşadı.

Arama kurtarma ekiplerinin yaşadıklarını anlattığı programda, ANDA Arama Kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan 27 yaşındaki polis memuru Kübra Uzunaslan da deprem ve ekiplerin kendisini kurtarma anındaki duygularını dile getirdi.

Yozgat

Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle namazı öncesi depremde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için İl Emniyet Müdürlüğünce mevlit okutuldu.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edilen programın ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca kandil simidi dağıtıldı.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen AFAD Gönüllüleri ile buluşma etkinliğinde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Belediye Başkanı Celal Köse de kentten deprem bölgesine yönelik yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç'in konuşmasının ardından İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Niğde

Niğde'de Dışarı Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Öte yandan, AFAD İl Müdürlüğü tarafından Şadırvan Parkı'nda asrın felaketini anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Cahit Çelik, buradaki konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ülke ve il olarak depreme hazırlıklı olmaları gerektiğini aktaran Çelik, "Rabbim, ülkemize böyle bir acı daha yaşatmasın." dedi.

Kırşehir

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Depremlerde etkilenen 11 kentte yürütülen yardım faaliyetleri ve Kırşehir'in desteklerine ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Hüdayar Mete Buhara, depremin yaralarının sarılmasında devlet ve millet dayanışmasının en büyük örneğinin sergilendiğine dikkati çekti.

AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt'un konuşmasının ardından kentte misafir edilen depremzede Döndü Yıldırım, deprem sırası ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Etkinliğin ardından AFAD'ın depremlerle ilgili fotoğraf sergisi ile arama kurtarma ekipmanları sergilendi.

Nevşehir

Nevşehir Belediyesince Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programın sonunda katılımcılara kandil simidi ve lokum ikram edildi.