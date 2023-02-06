Kahramanmaraş merkezli depremler Kayseri'nin ilçelerinde de hissedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler Kayseri'nin ilçelerinde de hissedildi.

Yahyalı'da Gazibeyli Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresinin üst kısmında hasar meydana geldi.

Yahyalı Belediyesi anons cihazlarından vatandaşları, yüksek katlı binalara girilmemeleri konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar Kadın ve Gençlik Merkezi ile Gözbaşı Tesisi'ne sığındı.

Sarız'da bazı binalarda ve iş yerlerinde hasar oluştu. Vatandaşlar Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'nde ve Sarız Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda toplandı. Vatandaşlara çay ikram edildi.

Develi'de vatandaşlar sosyal tesislerde ve belediyenin kurduğu çadırlarda misafir ediliyor. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Felahiye'de vatandaşlar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde misafir edildi. Felahiye Belediyesi, Osmaniye'ye 6 personel, arama kurtarma ekipmanı ile bir minibüs gönderdi.

Özvatan'da spor salonu toplanma merkezi olarak belirlendi. Özvatan Belediyesi, toplanan yardım malzemelerini deprem bölgelerine gönderecek.

Akkışla'da deprem nedeniyle bazı metruk binalar yıkıldı.

Sarıoğlan'da binalarda oturan vatandaşlar evlerini boşattı. Sosyal yaşam merkezinde vatandaşlara çay ve çorba ikram edildi.

Bünyan'da Sümer Mahallesi'nde 3 evde hasar oluştu. Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Turgut Gülen, vatandaşlara vce esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşlar, toplanma alanı olarak belirlenen Mini Terminal'de misafir edildi. Bünyan Belediyesinden bir ekip, Osmaniye'de gönderildi.

Yeşilhisar'da yüksek binalarda oturanların çoğunluğu sokağa çıktı. Vatandaşlardan bazıları araçlarında bekledi, bazıları toplanma merkezlerine sığındı. Polis ve jandarma ekipleri anons yaparak vatandaşları uyardı.