Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un...
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Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un İstanbul'da yakalandığı bildirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un İstanbul'da yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel