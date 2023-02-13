Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un... Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un İstanbul'da yakalandığı bildirildi. Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un İstanbul'da yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Şehitkamil Gaziantep İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.