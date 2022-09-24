KAHRAMANMARAŞ - Kirişci: "(Tahıl koridoru) Böyle bir koridor dünyayı rahatlattı"
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta partisinin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta partisinin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. (4)
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel