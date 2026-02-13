Tır ve çekicilere ulaşıma kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yeniden açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm araçların kullanımına açıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve çekiciler için ulaşıma kapanan Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu yeniden açıldı.
Kar yağışı nedeniyle dün akşam trafiğe kapatılan ve yalnızca kar lastiği bulunan binek araçların kontrollü geçişine izin verilen yolda, temizleme çalışmaları tamamlandı.
Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kara yolu yeniden tüm araçların kullanımına açıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel