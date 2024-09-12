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Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı. Tırdaki kumaşların yola savrulması sonucu geçit ulaşıma kapandı ve kara yolunda iki yönlü ulaşımın sağlanamamasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 KK 784 plakalı kumaş yüklü tır, Değirmendere Mahallesi Püren Geçidi mevkisinde devrildi.

Tırdaki kumaşların yola savrulması sonucu geçit ulaşıma kapandı ve kara yolunda iki yönlü ulaşımın sağlanamamasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan tırın devrildiği noktada sürücüsü belirlenemeyen 38 AFV 638 plakalı tır ile 38 FD 609 plakalı tır çarpıştı, kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

Kayseri Göksun Güncel Yaşam Kaza

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